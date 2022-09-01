На портале Госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому

1 сентября. Mossovetinfo.ru — На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для голосования на дому, сообщили ИА «МОССОВЕТ» в пресс-службе Минцифры.



Возможность проголосовать на дому доступна в 37 регионах страны для граждан, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок. Подать заявление можно не позднее, чем за три дня до первого дня голосования.



Для того чтобы подать заявление о голосовании на дому, необходимы следующие условия:



• региональные выборы, в которых вы вправе принять участие;

• подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

• личный кабинет избирателя на Госуслугах.



В случае, если избирательная комиссия одобрит заявление, в Единый день голосования на дом к избирателю придут представители комиссии с переносным ящиком для голосования. Время посещения будет заранее согласовано.