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В России     01.02.2021 14:22

На портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавируса

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Теги:  вакцинация  коронавирус  COVID-19  портал госуслуг  госуслуги 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале госуслуг появилась специализированная форма записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Возможность записаться на вакцинацию от коронавируса появилась на портале госуслуг еще в середине января, однако она работала в тестовом режиме. Теперь создана специальная форма, а на главной странице портала появился специальный баннер, с помощью которого можно сразу попасть на форму записи.

При этом, по словам Чернышенко, все данные пользователя в форме предзаполнены автоматически, поэтому пользователю остается только выбрать пункт вакцинации и удобное время. Кроме того, если в выбранном пункте вакцинации нет свободных слотов для записи, человек может записаться в лист ожидания и как только появится свободное время, человек получит информацию об этом.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В настоящее время россиянам доступна прививка вакциной «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи, однако в ближайшее время станут доступны и другие российские вакцины.

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Теги: 
вакцинация  коронавирус  COVID-19  портал госуслуг  госуслуги 

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