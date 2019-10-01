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В России     01.10.2019 09:31

На сокращение федеральных чиновников потратят около 5 миллиардов рублей за три года

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Теги:  чиновники  сокращение  траты 

1 октября. Mossovetinfo.ru – На сокращение федеральных чиновников в 2020-2022 годах потратят 4,8 миллиарда рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

Планируется сократить примерно 13 тысяч человек. Эксперты считают, что в первую очередь под сокращение попадут работающие пенсионеры и молодежь.

Ранее сообщалось, что сокращения пройдут в рамках масштабной реформы системы госуправления. Реформа будет проходить в два этапа. Вначале в 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%. К 2021 году численность чиновников в регионах сократится на 15%.

Второй этап будет заключаться в том, что территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений, что приведет к новым сокращениям численности сотрудников за счет сокращения подразделений, которые заняты решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности.

Оптимизация системы госуправления должна позволить экономить до 100 миллиардов рублей в год.


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Теги: 
чиновники  сокращение  траты 

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