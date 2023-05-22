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В России
23.05.2023, 18:22
На территории Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции — губернатор
23 мая — Mossovetinfo.ru — "Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции (КТО) на терри...
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В России
23.05.2023, 16:09
Уничтожено более 70-ти украинских террористов, техника, вторгшиеся 22 мая в Белгородскую область — Минобороны РФ
23 мая — Mossovetinfo.ru — «Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять ...
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В России
22.05.2023, 11:41
Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России
22 мая — Mossovetinfo.ru — Стратегический курс Москвы предполагает приоритетное расширение сотрудничества с Китаем...