 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     23.05.2023 18:22

На территории Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции — губернатор

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Белгородская область  режим контртеррористической операции  отмена  губернатор 

23 мая — Mossovetinfo.ru — "Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", — сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

"При проведении контртеррористической операции силами Оперативного штаба в Белгородской области, ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа была блокирована и разгромлена диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных формирований, которая совершила нападение на Грайворонский городской округ региона. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, по ним нанесено огневое поражение до полной ликвидации. По данным Минобороны России, уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора, источником которого указан Оперативный штаб в Белгородской области.

"В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О противодействии терроризму» и в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан руководителем Оперативного штаба в Белгородской области – начальником Управления ФСБ России по Белгородской области принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО на территории области", — также указано в сообщении.

Режим КТО на территории Белгородской области был введен накануне вечером.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Белгородская область  режим контртеррористической операции  отмена  губернатор 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:22 В России На территории Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции — губернатор

16:58 Город (Москва и область) С 27 мая по 10 июля будет ограничено движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино

16:09 В России Уничтожено более 70-ти украинских террористов, техника, вторгшиеся 22 мая в Белгородскую область — Минобороны РФ

15:17 Происшествия За похищение двух лиц и вымогательство осуждены экс-полицейский и сообщники

09:30 Власть Комитет Госдумы одобрил штрафы до 200 тыс. рублей владельцам за укусы собак

Актуальные материалы

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru