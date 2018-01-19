На территории Московской области проводятся работы по дегазации двух мусорных полигонов

19 января. Mossovetinfo.ru - На территории Московской области проводятся работы по дегазации двух мусорных полигонов. Об этом сообщили вообще региональном главке МЧС.



На полигоне «Кучино» в Балашихе пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке.



В марте со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин. Все тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.



С 20 декабря на территории полигона «Алексинский карьер» городского округа начались работы по бурению скважин. Всего система экстренной дегазации полигона «Алексинский карьер» будет включать 20 скважин глубиной более 30 метров.



В декабре жители Москвы и Московской области массово жаловались на запах сероводорода и другой неприятный запах. В МЧС назвали причиной неприятного запаха полигон «Кучино».