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В России     20.08.2022 18:55

На тушении пожаров в Рязанской области занято более 800 человек, три самолета и семь вертолетов - МЧС

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Теги:  Рязанская область  пожар  МЧС  гарь 

20 августа, Mossovetinfo.ru - Сейчас на тушении очагов природных пожаров в Рязанской области задействованы более 800 человек, - мобильные отряды МЧС, Рослесхоза, других регионов, используется 135 единиц наземной техники, ночью в область прибыли десантники-парашютисты. Об этом в субботу сообщило МЧС Рязанской области.

Сообщается, что "общая площадь, пройденная пожаром порядка 6,5 тысяч Га". "Основной метод тушения - создание минерализированных полос для отсечения пожара и пролив водой, в том числе с помощью авиации. В тушении пожара задействованы три самолета Ил-76, два Бе-200, два Ми-8, два Ми-26 и три Ка-32. Авиацией чрезвычайного ведомства выполнено 203 слива, сброшено более 1400 тонн воды", - отмечается в сообщении МЧС.

В четверг 17 августа мэр Москвы сообщил, что в числе направляемой в рязанский регион техники, три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 - для тушения пожаров. Также мэр отметил, что лесные пожары в Рязанской области стали причиной запаха гари в Москве.

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Теги: 
Рязанская область  пожар  МЧС  гарь 

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