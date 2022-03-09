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В России     18.03.2022 10:49

На яйца ожидается рост цен ещё на 40%

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Теги:  цены  яйца  импорт  сахар 

18 марта. Mossovetinfo.ru - О повышении отпускных цен на яйца стали уведомлять ретейлеров птицефабрики, сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что яйца в рознице уже подорожали на 25% и ожидается рост цен ещё на 40% по причине того, что производство яиц внутри страны на треть зависит от импорта.

Накануне стало известно, что ФАС России начала проверки крупнейших производителей сахара на предмет картельного сговора.

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Теги: 
цены  яйца  импорт  сахар 

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