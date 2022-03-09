На яйца ожидается рост цен ещё на 40%

18 марта. Mossovetinfo.ru - О повышении отпускных цен на яйца стали уведомлять ретейлеров птицефабрики, сообщает газета «Коммерсантъ».



Отмечается, что яйца в рознице уже подорожали на 25% и ожидается рост цен ещё на 40% по причине того, что производство яиц внутри страны на треть зависит от импорта.



Накануне стало известно, что ФАС России начала проверки крупнейших производителей сахара на предмет картельного сговора.