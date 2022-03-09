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В России
18.03.2022, 10:49
На яйца ожидается рост цен ещё на 40%
18 марта. Mossovetinfo.ru - О повышении отпускных цен на яйца стали уведомлять ретейлеров птицефабрики, сообщает газе...
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В России
12.03.2022, 09:00
Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта
12 марта. Mossovetinfo.ru - Процедура введения ограничений на доступ к Instagram будет завершена в 00 часов 14 марта, - говори...
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В России
09.03.2022, 01:39
ЦБ запретил - продажу валюты гражданам и снимать с вкладов более $10000 наличными
9 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России установил до 9 сентября временный порядок выдачи средств с валютных вкладов ил...