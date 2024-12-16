Началась многочасовая Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир в полдень. В ходе телевизионной программы президент ответит на вопросы граждан и журналистов.



Согласно приведенной на России 24 статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов.



В прошлом, 2023, году «Итоги года с Владимиром Путиным» шли 4 часа 4 минуты.



Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.