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19.12.2024, 12:12
Началась многочасовая Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программ...
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19.12.2024, 07:34
84 украинских БПЛА над регионами России сбили за ночь силы ПВО
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Средства ПВО за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника над регионами России. Об эт...
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16.12.2024, 14:38
Путин ставит задачу наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в понеде...