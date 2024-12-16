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В России     19.12.2024 12:12

Началась многочасовая Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией

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Теги:  Путин  прямая линия  пресс-конференция 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир в полдень. В ходе телевизионной программы президент ответит на вопросы граждан и журналистов.

Согласно приведенной на России 24 статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов.

В прошлом, 2023, году «Итоги года с Владимиром Путиным» шли 4 часа 4 минуты.

Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.

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Теги: 
Путин  прямая линия  пресс-конференция 

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