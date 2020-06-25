08:06 В России Возобновлять авиасообщение планируется начать со стран СНГ - СМИ
08:00 В России Началось голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
18:05 Город (Москва и область) Развязка на пересечении трассы М-10 и улицы Репина в Химках откроется к 2021 году
15:36 Общество В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» запустили раздел с викторинами
13:54 Город (Москва и область) Введенные из-за Парада Победы перекрытия в Москве сняты
10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ
18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями
18:08 Общество Салют 24 июня в Москве запустят из одной точки
18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками
18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы
18:15 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня в полном объеме заработают кафе и рестораны
10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня