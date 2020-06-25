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В России     25.06.2020 08:00

Началось голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

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Теги:  голосование  Конституция  Конституция РФ 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Началось всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию. Участки для голосования открылись в 8:00 25 июля.

В бюллетене указаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от вариантов ответа расположены пустые квадраты, в которых участники голосования отметят свой вариант ответа.

Основной день голосования – 1 июля, но можно проголосовать и до дня голосования – с 25 по 30 июня в помещении участковой избирательной комиссии, где Вы включены в список участников голосования, следует из данных на сайте голосования.

Для того, чтобы проголосовать не по месту постоянной регистрации, нужно было заранее подать заявление. На данный момент сделать это нельзя. Также уже нельзя подать заявку на электронное голосование, которое продлится с 25 по 30 июня. Проголосовать дистанционно можно в Москве и Нижегородской области. Подробнее о голосовании можно узнать на сайте ЦИК.

С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России Владимир Путин выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. При этом, по предложению президента, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации, изменения в Конституцию должны утвердить граждане страны на всенародном голосовании.

Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 были отклонены. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса было перенесено на неопределенный срок.

На совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию 1 июня Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля.

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Теги: 
голосование  Конституция  Конституция РФ 

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