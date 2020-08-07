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В России     07.08.2020 13:10

Началось проектирование высокоскоростной ж/д-магистрали Москва - Петербург

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Теги:  РЖД  ВСМ Москва - Санкт-Петербург  проектирование 

7 августа. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» начало проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«Рассчитываем, что приступим к началу его реализации в 2022 году. Сейчас РЖД ведут проектирование. Этот проект в наших перспективных планах», - приводит слова Дитриха «Интерфакс».

Окончание строительство может состоятся в 2026 году. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей, из которых 1,3 миллиона составят внебюджетные инвестиции.


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Теги: 
РЖД  ВСМ Москва - Санкт-Петербург  проектирование 

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