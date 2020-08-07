7 августа. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» начало проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
«Рассчитываем, что приступим к началу его реализации в 2022 году. Сейчас РЖД ведут проектирование. Этот проект в наших перспективных планах», - приводит слова Дитриха «Интерфакс».
Окончание строительство может состоятся в 2026 году. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей, из которых 1,3 миллиона составят внебюджетные инвестиции.
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