Начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне

9 мая - Mossovetinfo.ru - На Красной площади в центре столицы России начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл во вторник на Красную площадь, где традиционно примет парад и выступит с речью.



Вместе с Путиным на трибуну поднялись президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев и премьер Армении Никол Пашинян.



На Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков. Принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"Сегодня на Красной площади будет свыше 8 тысяч военнослужащих, 30 парадных расчетов. И в их числе 530 участников специальной военной операции", - сказала сегодня диктор Первого канала, комментируя подготовку к параду.



После парада лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. А еще чуть позже у них запланирован неформальный завтрак.