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09.05.2023, 10:07
Начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне
9 мая - Mossovetinfo.ru - На Красной площади в центре столицы России начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Оте...
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07.05.2023, 17:58
22 украинских беспилотника сбито за сутки над Чёрным морем - Минобороны
7 мая. Mossovetinfo.ru - Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили или или подавили средствами радиоэлектронной ...
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05.05.2023, 10:26
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
5 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей/ В российских школах...