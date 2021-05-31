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В России     31.05.2021 11:48

Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку

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Теги:  ипотека  налоговый вычет  налоги 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Налоговый вычет, полагающийся при покупке квартиры в ипотеку, предлагается сразу возвращать покупателю, сообщают «Известия».

Сейчас налоговый вычет, максимальный размер которого составляет 260 тысяч рублей, возвращаются после покупки квартиры и ее регистрации.

Предлагается возвращать деньги на счет сразу на счет в банке, в котором оформляется ипотека. Эти средства можно будет использовать в качестве первого взноса, таким образом, сумма кредита станет меньше.

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Теги: 
ипотека  налоговый вычет  налоги 

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