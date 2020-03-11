11 марта. Mossovetinfo.ru – Преступления связанный с наркотиками стали основной причиной попадания россиян в колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ФСИН.



Сообщается, что в 2019 году количество осужденных за наркопреступления в российских колониях составляет 120 тысяч человек или 28% от всех заключенных. В то время как в 2007 году количество осужденных за подобные преступления составляло 81 тысячу человек и данные преступления занимали четвертое место среди причин попадания в колонии.



На втором месте среди заключенных находятся преступники, отбывающие наказание за убийство и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть – 85 тысяч человек. На третьем месте кражи – 62 тысячи заключенных. 40 тысяч человек отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, 25 тысяч – за разбой, 21 тысяча – за изнасилования, 20 тысяч – за грабеж.



35% заключенных отбывают сроки от 5 до 10 лет, по 20% - от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет, 16,6% - от 10 до 20 лет. На сроки от 20 до 30 лет осуждены 5,9 тысяч заключенных, к пожизненному заключению приговорены 2 тысячи 2 заключенных.