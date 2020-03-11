Другие материалы
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В России
11.03.2020, 13:43
Наркопреступления стали основной причиной попадания россиян в колонии - ФСИН
11 марта. Mossovetinfo.ru – Преступления связанный с наркотиками стали основной причиной попадания россиян в колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ФСИН. Сообщается, что в...
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В России
11.03.2020, 10:32
Новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России не зафиксировано
11 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Всего в России было зафиксировано 20 случаев заболева...
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В России
11.03.2020, 08:30
Какие товары подорожают в России из-за падения курса рубля
11 марта. Mossovetinfo.ru – Зарубежные товары на фоне падения курса рубля подорожают на 10-35%, сообщают «Известия» со ссылкой на мнение опрошенных экспертов. Рост цен на товары, которые вво...