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В России     03.05.2020 14:22

Нацпроекты могут быть скорректированы, но не снимаются с повестки дня - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  национальные проекты 

3 мая. Mossovetinfo.ru – Национальные проекты могут быть скорректированы, но их реализация не снимается с повестки дня, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», - заявил Песков в ответ на вопрос, не повлияет ли ситуация с распространением коронавируса на реализацию национальных проектов.

В России на 3 мая зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 16 639 человек. Умерло 1 280 человека.


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Теги: 
Дмитрий Песков  национальные проекты 

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