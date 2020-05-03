3 мая. Mossovetinfo.ru – Национальные проекты могут быть скорректированы, но их реализация не снимается с повестки дня, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», - заявил Песков в ответ на вопрос, не повлияет ли ситуация с распространением коронавируса на реализацию национальных проектов.



В России на 3 мая зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 16 639 человек. Умерло 1 280 человека.