Найденные в Зеленограде медведи будут переданы Липецкому зоопарку

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Медведи Миша и Маша отправятся из Москвы в Липецкий зоопарк. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Их обнаружили в 2016 году в Зеленограде,когда они гуляли по улице. Животные были приручены человеком.



Два года они обитали в московском Центре передержки диких животных.