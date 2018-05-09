Другие материалы
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В России
11.05.2018, 14:13
Назван расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
11 мая. Mossovetinfo.ru – Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный команды на чемпионат мира по футболу 2018 года. В заявку попали следующие футболисты: ...
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В России
11.05.2018, 09:20
Виртуальные двойники Льва Яшина появятся в городах ЧМ-2018
11 мая. Mossovetinfo.ru – Цифровые двойники Льва Яшина появятся возле стадионов чемпионата мира по футболу в 11 российских городах. Поймать цифровые копии можно будет при помощи городского пр...
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В России
09.05.2018, 21:20
В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 10 млн человек, в Москве - более миллиона
9 мая. Mossovetinfo.ru – В шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая приняли участие более миллиона человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городе Москве. В полиции отмет...