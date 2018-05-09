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В России     11.05.2018, 14:13

Назван расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018  футбол 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный команды на чемпионат мира по футболу 2018 года.

В заявку попали следующие футболисты:

Вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия, Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»)

Защитники (9): Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники (11): Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие (4): Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Также в расширенный список включены еще 7 игроков:

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»)
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»)
Нападающие: Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»)

Сборная России будет готовиться к чемпионату мира в Австрии, куда отправится 18 мая. 30 мая россияне сыграют в Инсбруке с командой Австрии, а 5 июня примут в Москве сборную Турции.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).


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Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018  футбол 

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