6 сентября. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» назвало десятку самых популярных иномарок в России.



Наиболее популярной иномаркой в России является Ford Focus – их в стране насчитывается 725,9 тысячи автомобилей. На втором месте Toyota Corolla – 704,4 тысячи машин. На третьем месте Hyundai Solaris – 704,2 тысячи автомобилей.



Также в десятку самых популярных иномарок в России вошли Kia Rio, Reno Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia, Toyota Camry и Skoda Octavia.



Всего на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 26,5 легковых иномарок.