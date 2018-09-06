6 сентября. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» назвало десятку самых популярных иномарок в России.
Наиболее популярной иномаркой в России является Ford Focus – их в стране насчитывается 725,9 тысячи автомобилей. На втором месте Toyota Corolla – 704,4 тысячи машин. На третьем месте Hyundai Solaris – 704,2 тысячи автомобилей.
Также в десятку самых популярных иномарок в России вошли Kia Rio, Reno Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia, Toyota Camry и Skoda Octavia.
Всего на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 26,5 легковых иномарок.
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