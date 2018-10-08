8 октября. Mossovetinfo.ru – Пятерку самых дешевых кроссоверов в России назвали специалисты портала CarsWeek.ru на основе анализа российского рынка.
Из пяти самых дешевых кроссоверов на российском рынке, четыре модели – китайского производства.
Самым дешевым кроссвером в России стал Lifan X50, стоимость которого начинается от 600 тысяч рублей. Далее следует Chery Tiggo 2, который можно купить минимум за 673 тысячи рублей. На третьем месте Renault Duster, за 700 тысяч рублей. На четвертом месте Lifan X60, чья стоимость начинается от 770 тысяч рублей. Замыкает пятерку Lifan X70, чья стоимость начинается от 800 тысяч рублей.
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