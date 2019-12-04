4 декабря. Mossovetinfo.ru – Стоимость набора продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата оливье выросла за год на 4,6%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Порция на семью из 4 человек обойдётся в 2019 году в 340 рублей, тогда как годом ранее она стоила 325 рублей. Если же готовить оливье на 12 человек, то потребуется потратить уже 1,02 тысячи рублей.
Больше всего за год подорожал репчатый лук – на 10%. Вареная колбаса, консервированные огурцы и горошек подорожали на 6%, майонез на 5%, куриные яйца на 1%. В тоже время на 11% подешевела морковь, на 3% - картофель.
В тоже время еще одно традиционное новогоднее блюде – селедка под шубой – за год подорожало на 2,6%. Порция салата на четверых в 2019 году обойдется в 157 рублей, тогда как годом ранее она стоила 153 рубля.
11:56 Город (Москва и область) Начался снос киноцентра «Соловей»
11:07 Происшествия Более 500 человек эвакуировали утром 4 декабря из школы в ЮЗАО после сообщения о заложенной бомбе
11:00 В России Названа стоимость набора продуктов для оливье
10:43 Город (Москва и область) По программе реновации в Москве строится более 140 домов
09:52 Город (Москва и область) Москва вошла в топ-100 самых посещаемых городов мира
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры