4 декабря. Mossovetinfo.ru – Стоимость набора продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата оливье выросла за год на 4,6%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.



Порция на семью из 4 человек обойдётся в 2019 году в 340 рублей, тогда как годом ранее она стоила 325 рублей. Если же готовить оливье на 12 человек, то потребуется потратить уже 1,02 тысячи рублей.



Больше всего за год подорожал репчатый лук – на 10%. Вареная колбаса, консервированные огурцы и горошек подорожали на 6%, майонез на 5%, куриные яйца на 1%. В тоже время на 11% подешевела морковь, на 3% - картофель.



В тоже время еще одно традиционное новогоднее блюде – селедка под шубой – за год подорожало на 2,6%. Порция салата на четверых в 2019 году обойдется в 157 рублей, тогда как годом ранее она стоила 153 рубля.