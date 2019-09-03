3 сентября. Mossovetinfo.ru – Всего 53,2% женщин России были официально трудоустроены в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что в целом в России работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, однако занятость среди мужчин составляет 67,8%.
Столь низкую занятость женщин эксперты объясняют целым рядом причин. Среди них спад экономической активности, в ходе которого женщины попадали под сокращение одними из первых, рост теневой экономики, в ходе которого женщин принимают на работу без официального трудоустройства, более низкий, по сравнению с мужчинами, уровень профессионализма, а также меры правительства по повышению рождаемости, которые привели к тому, что часть женщин фокусируется на семье и маленьких детях.
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