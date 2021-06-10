Другие материалы
-
В России
10.06.2021, 18:01
АТОР попросила власти открыть больше зарубежных направлений
10 июня. Mossovetinfo.ru — Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович обратилс...
-
В России
10.06.2021, 14:37
Минздрав прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России
10 июня. Mossovetinfo.ru — Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Росс...
-
В России
10.06.2021, 12:25
Названы города России с самыми доступными кафе
10 июня. Mossovetinfo.ru — Сервис 2ГИС составил рейтинг российских городов по доступности кафе и других объектов для ...