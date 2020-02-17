Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     17.02.2020 08:52

Названы лучшие регионы России по качеству жизни

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  рейтинги  регионы  качество жизни 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.

Сводный рейтинговый балл всех трех регионов превышает 70 (минимально возможное значение -1, максимально возможное – 100).

В десятку лучших регионов входят также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

По сравнению с рейтингом 2018 года на три позиции поднялась Ленинградская область, которая заняла 8-е место, в тоже время Липецкая область выпала из десятки и опустилась на 11-е место.

Среди регионов, которые замыкают рейтинг Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

По сравнению с ситуацией годом ранее, состав десятки аутсайдеров также почти не изменился: десятку покинула Кабардино-Балкария, которая поднялась на 75-е место, а ее место в десятке заняла Северная Осетия, которая опустилась по сравнению с прошлым годом с 64-го на 79-е место.

Отмечается, что по сравнению с рейтингом 2018 года, сводный бал у всех регионов-аутсайдеров вырос, что свидетельствует об улучшении в них качества жизни. Однако до среднего по стране уровня этим регионам еще далеко.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
рейтинги  регионы  качество жизни 

Возврат к списку

Лента новостей

09:39 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 17 по 21 февраля

09:33 Город (Москва и область) Дом на 161 квартиру по программе реновации построят в Северном Тушине в 2020 году

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

08:52 В России Названы лучшие регионы России по качеству жизни

08:35 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 17 февраля

Актуальные материалы

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru