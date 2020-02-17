17 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.



Сводный рейтинговый балл всех трех регионов превышает 70 (минимально возможное значение -1, максимально возможное – 100).



В десятку лучших регионов входят также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.



По сравнению с рейтингом 2018 года на три позиции поднялась Ленинградская область, которая заняла 8-е место, в тоже время Липецкая область выпала из десятки и опустилась на 11-е место.



Среди регионов, которые замыкают рейтинг Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.



По сравнению с ситуацией годом ранее, состав десятки аутсайдеров также почти не изменился: десятку покинула Кабардино-Балкария, которая поднялась на 75-е место, а ее место в десятке заняла Северная Осетия, которая опустилась по сравнению с прошлым годом с 64-го на 79-е место.



Отмечается, что по сравнению с рейтингом 2018 года, сводный бал у всех регионов-аутсайдеров вырос, что свидетельствует об улучшении в них качества жизни. Однако до среднего по стране уровня этим регионам еще далеко.