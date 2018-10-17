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В России
18.10.2018, 10:26
Названы отрасли российской экономики с самыми высокими зарплатами
18 октября. Mossovetinfo.ru – Специалисты назвали отрасли российской экономики с самыми высокими и самыми низкими зарплатами, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитического ...
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В России
18.10.2018, 08:21
Число жертв атаки на колледж в Керчи выросло до 20 человек
18 октября. Mossovetinfo.ru – Количество погибших в результате нападения на Политехнический колледж в Керчи достигло уже 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Керч...
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В России
17.10.2018, 16:07
Дело о взрыве в керченском колледже переквалифицировано на «убийство»
17 октября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело о взрыве в здании Политехническом колледже Керчи переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом», сообщила официальный представи...