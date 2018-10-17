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В России     18.10.2018 10:26

Названы отрасли российской экономики с самыми высокими зарплатами

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Теги:  экономика  зарплаты 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Специалисты назвали отрасли российской экономики с самыми высокими и самыми низкими зарплатами, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

По итогам исследования основных показателей российского рынка труда, больше всего в России зарабатывают специалисты финансового сектора – средняя зарплата в этой отрасли составляет 87 991 рубль, что вдвое выше, чем в среднем по стране. На втором месте сотрудники добывающего сектора – 86 982 рубля, на третьем – специалисты в области информации и связи, в этой отрасли средняя зарплата составляет 70 839 рублей.

Меньше всего зарабатывают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – в этих отраслях средняя зарплата составляет 25 842 рубля. Работающие в сельском хозяйстве, рыбаки, охотники, сотрудники лесных хозяйств в среднем зарабатывают 28 251 рубль. Среди самых низкооплачиваемых профессий также те, кто занимается водоотведением, водоснабжением, сбором и утилизацией мусора, в этих отраслях средняя зарплата составляет 30 519 рублей.

Средняя зарплата по России составляет 42 521 рубль. При этом, сотрудники негосударственных компаний получают в среднем в полтора раза больше, чем бюджетники.

При изучении средних зарплат по регионам установлено, что самые высокие зарплаты получают жители Центрального и Дальневосточного федеральных округов – в среднем 53 406 и 52 759 рублей соответственно. В тройку лидеров входит также Северо-Западный федеральный округ, средняя зарплата в котором составляет 48 654 рубля. Меньше всего зарабатывают в Северо-Кавказском (26 251 рубль), Южном (30 703) и Приволжском (30 882) федеральных округах.


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Теги: 
экономика  зарплаты 

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