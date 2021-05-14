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В России     14.05.2021 10:09

Названы продукты, которые подорожали в России в апреле

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Теги:  продукты  цены  рост цен 

14 мая. Mossovetinfo.ru — В прошедшем апреле среднее подорожание продуктов в несетевой рознице составило 0,67% по сравнению с мартом и 4% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает РИА Новости.

Наиболее сильно выросли цены на майонез, сосиски и срадельки. За месяц майонез стал дороже на 4,6%, а за год рост составил 17%. Сосиски и сардельки подорожали за месяц на 3%, а за год - на 4%.

Сыр, шоколадные конфеты, растительное масло, готовые консервированные блюда за месяц подорожали на 2%. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин - на 1%.

В тоже время ряд продуктов за месяц стал дешевле. Сметана стала дешевле на 2%, пастила и зефир - на 1%, мясные полуфабрикаты - на 0,4%, каши - на 0,3%.

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Карта места

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Теги: 
продукты  цены  рост цен 

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