15 сентября. Mossovetinfo.ru - Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выявила профессии, в которых за последний год зарплата существенно обогнала инфляцию, сообщает РИА Новости.



Больше всего выросли доходы у специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники - рост зарплат в этой сфере составил 49,2%. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, чьи доходы выросли на 32,6%. На третьем месте специалисты в области аренды и лизинга - в этой сфере рост зарплат составил 24,5%.



В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения.



В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.