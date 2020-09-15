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В России     15.09.2020 18:14

Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

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Теги:  зарплаты  рост зарплат  инфляция 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выявила профессии, в которых за последний год зарплата существенно обогнала инфляцию, сообщает РИА Новости.

Больше всего выросли доходы у специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники - рост зарплат в этой сфере составил 49,2%. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, чьи доходы выросли на 32,6%. На третьем месте специалисты в области аренды и лизинга - в этой сфере рост зарплат составил 24,5%.

В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения.

В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.


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Карта места

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Теги: 
зарплаты  рост зарплат  инфляция 

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