29 июня. Mossovetinfo.ru – Агентство РИА Новости провело исследование и установило в каких регионах России наиболее доступное жилье.



Исследование оценило возможности покупки жилья за счет собственных средств. В качестве оценки использовался расчет за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой по региону может накопить деньги на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года без привлечения заемных средств, откладывая деньги после совершения всех необходимых на жизнь трат.



Первые места рейтинга по доступности жилья заняли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. В этих регионах семьи с одним ребенком могут накопить на покупку жилья за срок чуть более, чем в 3 года.



Далее в рейтинге следуют Тюменская область, Мурманская область и Камчатский край. Там семьи с одним ребенком также могут накопить на стандартную «двушку» чуть более, чем за три года, при условии, что расходы семьи не превышают минимальных трех прожиточных минимумов, а весь максимально возможный денежный остаток после трат на жизнь откладывается на покупку жилья.



Далее следуют Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская область, Томская область, Иркутская область и Красноярский край. В этих регионах копить на покупку типовой двухкомнатной квартиры семье из трех человек потребуется 4,6 года.



Наименее доступное жилье среди всех российских регионов – в Севастополе, где на покупку двухкомнатной квартиры потребуется копить чуть более 15 лет. В Чечне и Карачаево-Черкессии на покупку квартиры придется копить чуть больше 14 лет, в Дагестане и Кабардино-Балкарии – чуть больше 13 лет, в республике Крым – больше 10 лет.