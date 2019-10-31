Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     31.10.2019 09:07

Названы регионы России, где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство РФ  ЖКХ  тарифы  индексация 

31 октября. Mossovetinfo.ru – Документ о повышении тарифов ЖКХ в 2020 году опубликован на официальном сайте правительства России.

Из документа следует, что больше всего тарифы на ЖКХ вырастут в Чеченской республике (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%) и в Дагестане (5,2). Самый низкий рост тарифов ЖКХ запланирован в Ненецком автономном округе - рост тарифов там составит всего 2,4%.

В Москве рост тарифов ЖКХ составит 5%, в Московской области – 4,1%.

Согласно распоряжению, рост тарифов произойдет во втором полугодии. В 2019 году индексация тарифов ЖКХ проходила в два этапа: первое повышение произошло в январе и составило 1,7%, второе повышение произошло в июле и составило 2,4%.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство РФ  ЖКХ  тарифы  индексация 

Возврат к списку

Лента новостей

10:14 Город (Москва и область) Около 60 остановок наземного транспорта рядом со станциями МЦД переименуют в Москве

10:01 Город (Москва и область) Движение перекроют в Люблине 4 ноября в связи с проведением демонстрации

09:45 Город (Москва и область) На ВДНХ появился маршрут «Перезагрузка в городе»

09:07 В России Названы регионы России, где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

08:57 Город (Москва и область) Сотрудники Главархива Москвы обнаружили необычные документы

Актуальные материалы

17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием

13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин

12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru