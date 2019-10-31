31 октября. Mossovetinfo.ru – Документ о повышении тарифов ЖКХ в 2020 году опубликован на официальном сайте правительства России.



Из документа следует, что больше всего тарифы на ЖКХ вырастут в Чеченской республике (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%) и в Дагестане (5,2). Самый низкий рост тарифов ЖКХ запланирован в Ненецком автономном округе - рост тарифов там составит всего 2,4%.



В Москве рост тарифов ЖКХ составит 5%, в Московской области – 4,1%.



Согласно распоряжению, рост тарифов произойдет во втором полугодии. В 2019 году индексация тарифов ЖКХ проходила в два этапа: первое повышение произошло в январе и составило 1,7%, второе повышение произошло в июле и составило 2,4%.