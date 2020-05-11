11 мая. Mossovetinfo.ru – В МВД России назвали регионы, в которых зафиксировано наибольшее количество нарушений режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрия Валяева.



По данным МВД, по соотношению количества составленных за нарушение режима самоизоляции протоколов к числу жителей, лидируют Краснодарский край, Ставропольский край, Приморский край и Республика Дагестан.



При этом, по словам Валяева, в связи с тем, что в разных регионах проживает разное количество людей, абсолютные цифры по количеству нарушений нерепрезентативны.



На 11 мая в России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 39 801 человек. Умерло 5495 человек.

