2 декабря. Mossovetinfo.ru – В 11 российских регионах минимум 10% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования РИА Новости.



На первом месте по количеству высокооплачиваемых работников находится Чукотский автономный округ, в котором зарплату в более 100 тысяч рублей получает 32,1% работников. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%) на третьем месте Москва – 27,4%.



В десятку регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников входят также Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург.



При этом в 7 регионах страны доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 1%. В Кабардино-Балкарии зарплату более 100 тысяч рублей получают всего 0,7% работников, в Калмыкии, Псковской и Ивановской областях, Мордовии, Орловской области и Дагестане – по 0,9%.