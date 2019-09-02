2 сентября. Mossovetinfo.ru – Агентство РИА Новости составило рейтинг российских регионов с самой доступной электроэнергией, рейтинг был составлен исходя из того, какое количество киловатт-часов могут купить жители региона на среднемесячную зарплату.



Первое место в рейтинге заняла Иркутская область, жителям которой один киловатт-час обходится чуть дороже 1 рубля. На втором-третьем месте Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа.



В десятку лидеров по доступности электроэнергии вошли также Мурманская и Сахалинская области, Красноярский край, Хакасия, Тюменская область, Москва и Ненецкий автономный округ.



Аутсайдерами рейтинга стали Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский Край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области. При этом номинально самая дорогая электроэнергия на Чукотке, где один киловатт-час обходится жителям в 8,2 рубля.