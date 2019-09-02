2 сентября. Mossovetinfo.ru – Агентство РИА Новости составило рейтинг российских регионов с самой доступной электроэнергией, рейтинг был составлен исходя из того, какое количество киловатт-часов могут купить жители региона на среднемесячную зарплату.
Первое место в рейтинге заняла Иркутская область, жителям которой один киловатт-час обходится чуть дороже 1 рубля. На втором-третьем месте Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа.
В десятку лидеров по доступности электроэнергии вошли также Мурманская и Сахалинская области, Красноярский край, Хакасия, Тюменская область, Москва и Ненецкий автономный округ.
Аутсайдерами рейтинга стали Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский Край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области. При этом номинально самая дорогая электроэнергия на Чукотке, где один киловатт-час обходится жителям в 8,2 рубля.
11:10 В России Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
10:37 Город (Москва и область) Дом по программе реновации передан под заселение на западе Москвы
10:18 Город (Москва и область) На участке МКАД восстановили скоростной режим в 100 км/ч.
09:53 Город (Москва и область) Работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий
09:10 Происшествия Станция «Шаболовская» утром 2 сентября временно работала только на выход
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября
08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада
08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ