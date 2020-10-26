26 октября. Mossovetinfo.ru – На конец августа численность безработных в России достигла 4,71 миллиона человек, или 6,3%, что на 1,9% больше, чем к концу августа 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.



Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где он составляет 2,5%. На втором месте Москва, где уровень безработицы составляет 2,7%. На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ, с уровнем безработицы в 3,2%.



В пятерку регионов с самым низким уровнем безработицы вошли также Санкт-Петербург и Камчатский край, где уровень безработицы составляет 3,6%.



Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии - 30,7%. В Республике Тыва уровень безработицы составляет 22,3%, в Чечне - 21,7%, в Северной Осетии - 16,3%, в Дагестане - 16,1%.