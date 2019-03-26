26 марта. Mossovetinfo.ru – Росстат назвал регионы России с самым высоким уровнем занятости населения, сообщает RT.



На начало 2019 года самый высокий уровень занятости отмечен в Чукотском автономном округе – 77,2%. На втором месте Ямала-Ненецкий автономный округ – 75,6% занятых. Третье место по уровню занятости занимает Москва – 74,6%.



В пятерку регионов с самым высоким уровнем занятости входят также Санкт-Петербург – 73,7% и Магаданская область – 73%.



Среди регионов с самым низким уровнем занятости на первом месте Республика Тыва – всего 49,4% занятого населения. Также высок процент безработных в Карачаево-Черкесии (50%), Ингушетии (54%), Дагестане (54,7%) и Курганской области (55%).



Уровень занятости – отношения численности работающего населения к общему количеству жителей региона.