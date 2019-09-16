16 сентября. Mossovetinfo.ru – Больше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят жители Камчатки и Манадана, следует из данных исследования, проведенного РИА Новости.



Согласно данным исследования, жители Камчатского края тратят на оплату ЖКУ до 15% семейного бюджета или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Жители Магаданской области тратят на ЖКУ 14% семейного бюджета, жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 13,5%.



Более чем в 40 регионах страны, в том числе в Крыму, Санкт-Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях на оплату ЖКУ у жителей уходит 10% семейного бюджета и более.



Меньше всего на оплату ЖКУ тратят жители Дагестана – 4,6% семейного бюджета. В Ингушетии на это уходит 4,8%, в Хакассии и Татарстане – 7,1%, в Чечне – 7,2%, в Забайкалье – 7,3%.



При этом в денежном выражении наименьшие затраты на оплату ЖКУ у жителей республики Алтай. В месяц они тратят на ЖКУ 2374 рубля или 7,7% семейного бюджета. В тоже время в Дагестане на это уходит 2445 рублей в месяц.