7 октября. Mossovetinfo.ru – Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование, в котором опередили в каких российских городах на среднюю зарплату можно купить больше всего, сообщает РИА Новости.



Эксперты оценили сколько потребительских наборов можно купить на среднюю зарплату в городе. В потребительский набор были включены 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания, одежда, промтовары, расходы на отдых и транспорт, коммунальные услуги, связь и другое. В качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата.



В рейтинг вошли 100 крупнейших городов России, в которых проживает в общей сложности 65 миллионов человек.



Наиболее высокая покупательная способность была зафиксирована в Москве – на одну среднюю зарплату в столице можно приобрести 3,83 потребительских набора. На втором месте Южно-Сахалинск, где это соотношение составило 3,81. На третьем месте Салехард – 3,35 набора на одну зарплату. В пятерку лидеров попали также Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).



Самая маленькая покупательная способность по средней зарплате была зафиксирована в городе Шахты Ростовской области – 1,36 потребительских набора на одну среднюю зарплату. Также низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52).