6 февраля. Mossovetinfo.ru – Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 российских регионов назвал топ-5 российских регионов, лидирующих по потреблению водки на душу населения, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования ЦИФРРА.
Рейтинг формировался на основе данных Росалкогольрегулирования о легальных продажах алкоголя и соотношении этих данных с официальными данными о численности населения в регионах.
Первое место в рейтинге заняла Сахалинская область, где среднее годовое потребление водки на душу населения составило 12 литров (по итогам 2019 года). На втором месте Магаданская область – 11,4 литра водки на душу населения. В пятерку также вошли республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10, литров) и Карелия (9,6 литра).
Эксперты отмечают, что лидирующие в рейтинге субъекты федерации – это отдаленные территории с холодным климатом, и там традиционно предпочитают крепкий алкоголь. В тоже время потребление слабоалкогольных напитков в этих регионах достаточно низкое.
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