30 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны российские регионы с самыми лучшими и самыми плохими дорогами, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата о соответствии российских дорог нормативным требованиям.
В 208 году больше всего дорог, которые соответствовали нормативом было выявлено в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).
Самые плохие дороги в республике Марий-Эл, в этом регионе нормативам соответствует лишь 1,4% дорог. Также среди регионов с худшими дорогами Саратовская область (9,9% дорог, соответствующих нормативам), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).
Всего в 2018 году в России выявлено 42,4% дорог, которые соответствуют нормативам. В 2008 году качественных дорог в России было 37,8%.
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