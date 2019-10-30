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В России     30.10.2019 09:01

Названы российские регионы с самыми лучшими дорогами

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Теги:  Росстат  статистика  дороги 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны российские регионы с самыми лучшими и самыми плохими дорогами, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата о соответствии российских дорог нормативным требованиям.

В 208 году больше всего дорог, которые соответствовали нормативом было выявлено в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

Самые плохие дороги в республике Марий-Эл, в этом регионе нормативам соответствует лишь 1,4% дорог. Также среди регионов с худшими дорогами Саратовская область (9,9% дорог, соответствующих нормативам), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).

Всего в 2018 году в России выявлено 42,4% дорог, которые соответствуют нормативам. В 2008 году качественных дорог в России было 37,8%.


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Теги: 
Росстат  статистика  дороги 

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