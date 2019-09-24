24 сентября. Mossovetinfo.ru – Согласно статистике платформы фискальных данных «Такском», самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво, сообщает RT.



В пятерку самых популярных алкогольных напитков вошли также вино, водка, коньяк и сидр. Отмечается, что год назад пятое место в списке вместо сидра занимало шампанское.



Пятерку самых популярных безалкогольных напитков составили вода, сок, квас, минеральная вода и энергетики.



Для анализа данных было использовано более 15 миллиардов кассовых чеков.