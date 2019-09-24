24 сентября. Mossovetinfo.ru – Согласно статистике платформы фискальных данных «Такском», самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво, сообщает RT.
В пятерку самых популярных алкогольных напитков вошли также вино, водка, коньяк и сидр. Отмечается, что год назад пятое место в списке вместо сидра занимало шампанское.
Пятерку самых популярных безалкогольных напитков составили вода, сок, квас, минеральная вода и энергетики.
Для анализа данных было использовано более 15 миллиардов кассовых чеков.
10:21 Город (Москва и область) МОЭК к утру 24 сентября обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы
09:54 В России Названы самые популярные алкогольные напитки в России
09:47 В России Росгвардия поддержала предложение обязать сотрудников представляться по требованию граждан
09:20 Власть Для Госдумы в 2020-2021 годах арендуют здание Дома союзов за 777 млн рублей
08:52 Город (Москва и область) Российская энергетическая неделя пройдет в Москве со 2 по 5 октября
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва