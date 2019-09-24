Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     24.09.2019 09:54

Названы самые популярные алкогольные напитки в России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  алкоголь  продажи 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Согласно статистике платформы фискальных данных «Такском», самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво, сообщает RT.

В пятерку самых популярных алкогольных напитков вошли также вино, водка, коньяк и сидр. Отмечается, что год назад пятое место в списке вместо сидра занимало шампанское.

Пятерку самых популярных безалкогольных напитков составили вода, сок, квас, минеральная вода и энергетики.

Для анализа данных было использовано более 15 миллиардов кассовых чеков.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
алкоголь  продажи 

Возврат к списку

Лента новостей

10:21 Город (Москва и область) МОЭК к утру 24 сентября обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы

09:54 В России Названы самые популярные алкогольные напитки в России

09:47 В России Росгвардия поддержала предложение обязать сотрудников представляться по требованию граждан

09:20 Власть Для Госдумы в 2020-2021 годах арендуют здание Дома союзов за 777 млн рублей

08:52 Город (Москва и область) Российская энергетическая неделя пройдет в Москве со 2 по 5 октября

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru