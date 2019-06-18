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В России     18.06.2019 14:40

Названы самые популярные профессии в России в 2018 году

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Теги:  Росстат  профессии  рейтинги 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Стали известны самые популярные профессии в России в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Среди женщин самой популярной профессия стала профессия продавца – в прошлом году в этой профессии работали 4,7 миллиона человек. На втором месте оказались специалисты в области преподавания – 3,7 миллиона человек, на третьем – бизнес и администрирование, в этих сферах было занято 3,3 миллиона человек. Кроме того, 2,2 миллиона человек работали в экономической и административной сферах.

Среди мужчин наиболее популярной профессией стала профессия водителя и оператора подвижного оборудования – в этой профессии заняты 6,6 миллиона человек. На втором месте по популярности профессий сотрудники металлообрабатывающих и металлургических производств – 3,8 миллиона человек, на третьем – строители (2,2 миллиона человек). Также 2,2 миллиона человек работали охранниками. В области науки и техники работает 2,1 миллиона человек.

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Теги: 
Росстат  профессии  рейтинги 

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