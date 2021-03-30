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В России     30.03.2021 11:32

Названы самые популярные вакансии среди студентов

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Теги:  поиск работы  студенты  исследование  работа 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Чаще всего российские студенты пытаются устроиться работать продавцами (в том числе продавцами-консультантами) и кассирами, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Также среди популярных у студентов профессий администратор, официант, менеджер, бариста и курьер. Помимо этого, студенты ищут вакансии менеджера по работе с клиентами, бухгалтера, водителя, офис-менеджера, кладовщика, торгового представителя, системного администратора, оператора call-центра, грузчика и электрогазосварщика.

Студенты и молодые специалисты являются категорией, которая наиболее активно ищет работу: с начала года они загрузили или обновили около миллиона резюме. Сотрудники сферы продаж загрузили и обновили около 800 тысяч резюме. На третьем месте среди категорий в поисках работы административный персонал - 500 тысяч резюме. Также в пятерку наиболее активных соискателей вакансий входят специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.

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Теги: 
поиск работы  студенты  исследование  работа 

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