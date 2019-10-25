25 октября. Mossovetinfo.ru – Специалисты ВНИИ труда назвали самые востребованные в будущем профессии в России, сообщает RT.



По мнению экспертов ВНИИ труда в будущем наиболее востребованы будут как наиболее массовые нынешние профессии (бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, официант, бармен и другие), так и профессии, которые уже сейчас являются дефицитными (электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик и другие).



Также будут востребованы профессии важные для организации труда, представители новых профессий (специалисты по большим данным и облачным приложениям, специалисты по новой технике). Кроме того, на рынке труда будут востребованы представители уникальных профессий, связанных с определенными технологиями (например, нанотехнологии).



Отмечается, что рынок труда меняется не настолько быстро, чтобы за 3-6 лет какие-то профессии полностью исчезли. Однако у представителей отдельных профессий за такой период могут появляться новые функции, а сами профессии трансформироватся.