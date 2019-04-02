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В России     02.04.2019 08:33

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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Теги:  профессии  зарплата  рейтинги 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – ВНИИ труда Минтруда России составил список самых высокооплачиваемых профессий в России на основе мониторинга открытых данных, сообщает RT.

Первое место занимают инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки – представителям этих профессий предлагают оклад от 100 тысяч рублей.

На втором месте специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров – им предлагают оклады от 95 тысяч рублей.

На третьем месте по уровню предлагаемой заработной платы специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки – в предложениях о работе зарплата таких специалистов начинается от 90 тысяч рублей.

На последнем месте в списке самых высокооплачиваемых профессий в России специалисты по потребительскому кредитованию, им предлагают зарплату от 85 тысяч рублей.

В ВНИИ труда уточнили, что в российском классификаторе профессий пока нет специальности «специалист по интеграции облачных приложений», так как эта профессия возникла недавно, однако специалистов подобной профессии, не хватает.


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Карта места

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Теги: 
профессии  зарплата  рейтинги 

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