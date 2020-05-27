27 мая. Mossovetinfo.ru – В 2020 году подать документы на поступление в ВУЗы можно будет с 20 июня по 17 августа, об этом в эфире «Первого канала» заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Таким образом, подать заявления на поступления в высшие учебные заведения можно будет даже до сдачи ЕГЭ.
Ранее Министерство просвещения по рекомендации органов здравоохранения, в связи с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией, приняло решение перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. 21 мая президент России Владимир Путин предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня.
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