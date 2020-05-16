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В России     16.05.2020 19:34

Не выплатой "коронавирусных" надбавок работников скорой помощи в Армавире занялась прокуратура

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Теги:  Армавир  коронавирус  скорая  надбавки  права  прокуратура  Путин  СК 

16 мая, Mossovetinfo.ru - В связи с публичным обращением работников скорой помощи Армавира (Краснодарский край), на выплаты федеральных надбавок медикам, работающим с больными коронавирусом, краевой прокуратурой организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее на видео, распространенном в соцсетях, группа работников скорой помощи Армавира заявила: "Армавирская скорая помощь. Мы не получили обещенные выплаты. Ни врачи, ни медсестры, ни водители! Никто! Ни рубля! Ни копейки!".

Офис губернатора Краснодарского края также проводит проверку, заявив, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, во все медучреждения региона были доведены вовремя.

Президент России Владимир Путин напомнил губернаторам в пятницу, что они несут личную ответственность за начисление доплат медикам.

Следственный комитет России сообщил в субботу, что начал проверку информации о невыплатах надбавок медикам в более чем 10 регионах, в том числе: в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани и других.

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Теги: 
Армавир  коронавирус  скорая  надбавки  права  прокуратура  Путин  СК 

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