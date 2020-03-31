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В России     31.03.2020 22:05

Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

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Теги:  Urals  нефть  Россия  Норвегия  ОПЕК  цена  баррель  кризис 

31 марта, Mossovetinfo.ru -  Стоимость российской нефтяной смеси марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, сообщает Argus media. Это минимальный уровень цены на нефть Urals с марта 1999 года.

Дальнейшее падение цены на нефть произошло на фоне продолжающегося значительного роста поставой нефти на мировой рынок после начала "нефтяной войны" России и Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия выполнила свое обещание нарастить экспорт нефти в апреле.

Также Ирак намерен нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в апреле.

Накануне Bloomberg сообщил, что летом 2020-го Норвегия будет добывать 440 тысяч баррелей в день. Норвежская компания Equinor приступила к добыче нефти на месторождении в ноябре 2019-го, за месяц показатель был доведен до 350 тысяч баррелей в сутки.

Значительный рос поставое нефти на мировой рынок, в том числе в Западную Европу, происходит на фоне резкого снижения потребления нефти из-за относительно теплой зимы и падения спроса, вызванного остановкой многих промышленных производств из-за коронавируса.

Многие эксперты прогнозируют, что уже в блишайшие месяц-два большинство нефтехранилищ будут переполнены и ряд нефтепромыслов, особенно не имеющиъ выходов к морям, либо не обеспеченных танкерным флотом, - придется останавливать.

Длительное снижение цены на Urals ниже 15$ за баррель также приведет к сначительному снижению поступлений налогов в федеральный бюджет России.


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Теги: 
Urals  нефть  Россия  Норвегия  ОПЕК  цена  баррель  кризис 

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