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В России     19.02.2021 17:44

«Норникель» не будет обжаловать штраф в 149 млрд. руб за экологическую катастрофу в Норильске

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Теги:  Норникель  суд  штраф  экология 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Компания «Норникель» не будет обжаловать приговор суда, наложившего на компанию штраф в 149 миллиардов рублей за экологическую катастрофу в Норильске, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

«После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов Компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу», - говорится в пресс-релизе.

Разлив дизельного топлива произошел 29 мая на одном из резервных резервуаров принадлежащей компании ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.

При этом, как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев работники ТЭЦ пытались ликвидировать аварию своими силами, не сообщив об этом спасателям. Информация о разливе топлива поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы МЧС только 31 мая.

В результате, в Красноярском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с президентом Владимиром Путиным пообещал ликвидировать последствия аварии за счет компании.

5 февраля арбитражный суд Красноярского края обязал «Норникель» выплатить 146 миллиардов рублей в качестве компенсации за причиненный экологический ущерб.

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Теги: 
Норникель  суд  штраф  экология 

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