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В России     28.05.2018, 11:25

Новая российская антидопинговая лаборатория будет сдана в строй в июне

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Теги:  допинг  лаборатория  МГУ  WADA 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новая российская антидопинговая лаборатория, которая создается на базе МГУ, будет сдана в июне, сообщает «Р-Спорт».

В это же время Садовничий планирует обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по вопросу о том, кто будет возглавлять новую лабораторию. Садовничий подчеркнул, что поскольку лаборатория создана при МГУ, возглавлять ее также должен сотрудник МГУ.

В 2015 году WADA приостановила деятельность московской антидопинговой лаборатории, обвинив России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, а также приняв решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Летом 2017 года было подписано постановление российского правительства о создании новой национальной антидопинговой лаборатории при МГУ. В декабре того же года Госдума приняла закон о создании лаборатории для эффективной борьбы с допингом.


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Теги: 
допинг  лаборатория  МГУ  WADA 

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