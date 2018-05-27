28 мая. Mossovetinfo.ru – Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новая российская антидопинговая лаборатория, которая создается на базе МГУ, будет сдана в июне, сообщает «Р-Спорт».



В это же время Садовничий планирует обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по вопросу о том, кто будет возглавлять новую лабораторию. Садовничий подчеркнул, что поскольку лаборатория создана при МГУ, возглавлять ее также должен сотрудник МГУ.



В 2015 году WADA приостановила деятельность московской антидопинговой лаборатории, обвинив России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, а также приняв решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Летом 2017 года было подписано постановление российского правительства о создании новой национальной антидопинговой лаборатории при МГУ. В декабре того же года Госдума приняла закон о создании лаборатории для эффективной борьбы с допингом.