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В России     04.04.2018 08:51

Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

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Теги:  Госдума  соцсети  интернет  социальные сети  законы  законопроекты 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – В Государственную думу внесли новую версию проекта о противоправном контенте в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости. Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

Документом предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В 2017 году Боярский и Альшевский вносили в Госдуму подобный законопроект. К документу был ряд замечаний, поэтому было принято решение о его доработке. В частности, в обновленном проекте закона отсутствуют понятия «недостоверной информации», «информации, порочащей честь и достоинство другого лица».

При этом есть норма о том, чтобы граждане могли жаловаться уже на запрещенную законом информацию, а контролирующий орган мог вмешиваться в такие случаи распространения недостоверной информации.

Таким образом, авторы документа опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Ранее оно распространялось на новостные агрегаторы.

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Теги: 
Госдума  соцсети  интернет  социальные сети  законы  законопроекты 

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