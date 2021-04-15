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В России     15.04.2021 19:31

Новые санкции США против России. Список лиц и организаций

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Теги:  США  санкции  список 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Опубликован полный список лиц и организаций, попавших под новые антироссийские санкции США.

Список лиц и организаций, попавших в санкционный список в связи с Крымом и строительством Крымского моста:

Гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин,
Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич,
Министр внутренних дел Крыма Павел Каранда,
Начальник УФСБ по Крыму Леонид Михайлюк
Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

Акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск»,
Компания «Ленпромтранспроект»,
Крымский СИЗО-1.

Список лиц и организаций, попавших в санкционные списки в связи с «вмешательством в американские выборы»:

Первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов (уже находившийся в американском «черном списке»),
Журналист Александр Малькевич,
Политический консультант Константин Килимник,
Юлия Афанасьева,
Петр Бычков,
Тарас Прибышин,
Кирилл Щербаков,
Мария Зуева,
Денис Тюрин,
Артем Степанов.

ООО «Транс-Логистик»,
ООО «Алкон»,
ООО «Юниджет»,
Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества,
Международный антикризисный центр,
Фонд стратегической культуры,
ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»,
Военный инновационный технополис «Эра»
Компания «Пасит»,
Компания «Необит»,
Компания «АСТ»,
Компания «Позитив технолоджис»,
Информационое агентство SouthFront,
Информационное агентство «Ньюсфронт»,
Информационное агентство «Инфорос».

Ранее Белый дом объявил о новом пакете антироссийских санкций.

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Теги: 
США  санкции  список 

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