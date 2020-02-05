5 февраля. Mossovetinfo.ru – По данным на 5 февраля в России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Ранее в России было выявлено два случая заболевания коронавирусом в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая. Оба заболевших изолированы, им оказывается необходимая помощь, заболевание протекает в клинической форме.