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В России     05.02.2020 11:43

Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено - данные на 5 февраля

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  информация 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – По данным на 5 февраля в России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в России было выявлено два случая заболевания коронавирусом в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая. Оба заболевших изолированы, им оказывается необходимая помощь, заболевание протекает в клинической форме.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  информация 

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