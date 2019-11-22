22 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый порядок медосмотра водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года, об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», - написал Салагай.
Салагай также сообщил, что соответствующий приказ уже подписан и направлен на регистрацию Кроме того, до вступления в силу новых правил, будет проведен анализ методов, используемых при медосмотре водителей, для «обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».
Новые правила медосмотра водителей должны были вступить в силу 22 ноября. Согласно приказу Минздрава, при получении медицинской справки для получения или обновления водительских прав, водители должны были сдавать анализы на употребление наркотиков, психотропных веществ и регулярное определение алкоголя. При этом брать такие анализы могли только специализированные наркодиспансеры.
Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.
Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила медосмотра водителей. Отметив, что сдача анализов на наркотики является необходимостью, президент отметил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».
В результате глава Минздрава Вероника Скворцова приняла решение отложить введение нового порядка получения медицинских справок для водителей.
10:41 В России Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года
10:07 Город (Москва и область) Введен в эксплуатацию первый за 3,5 года корпус проблемного ЖК «Царицыно»
09:50 Происшествия Аспирант МГУ выпал из окна общежития
09:32 Город (Москва и область) Более 400 крупномерных деревьев высадят в районе Киевского вокзала
09:17 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 22 ноября на МЦД-2
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий