22 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый порядок медосмотра водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года, об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.



«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», - написал Салагай.



Салагай также сообщил, что соответствующий приказ уже подписан и направлен на регистрацию Кроме того, до вступления в силу новых правил, будет проведен анализ методов, используемых при медосмотре водителей, для «обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».



Новые правила медосмотра водителей должны были вступить в силу 22 ноября. Согласно приказу Минздрава, при получении медицинской справки для получения или обновления водительских прав, водители должны были сдавать анализы на употребление наркотиков, психотропных веществ и регулярное определение алкоголя. При этом брать такие анализы могли только специализированные наркодиспансеры.



Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.



Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила медосмотра водителей. Отметив, что сдача анализов на наркотики является необходимостью, президент отметил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».



В результате глава Минздрава Вероника Скворцова приняла решение отложить введение нового порядка получения медицинских справок для водителей.