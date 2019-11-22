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В России     22.11.2019 10:41

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года

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Теги:  Минздрав  водители  медосмотр 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый порядок медосмотра водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года, об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», - написал Салагай.

Салагай также сообщил, что соответствующий приказ уже подписан и направлен на регистрацию Кроме того, до вступления в силу новых правил, будет проведен анализ методов, используемых при медосмотре водителей, для «обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Новые правила медосмотра водителей должны были вступить в силу 22 ноября. Согласно приказу Минздрава, при получении медицинской справки для получения или обновления водительских прав, водители должны были сдавать анализы на употребление наркотиков, психотропных веществ и регулярное определение алкоголя. При этом брать такие анализы могли только специализированные наркодиспансеры.

Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.

Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила медосмотра водителей. Отметив, что сдача анализов на наркотики является необходимостью, президент отметил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».

В результате глава Минздрава Вероника Скворцова приняла решение отложить введение нового порядка получения медицинских справок для водителей.


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Теги: 
Минздрав  водители  медосмотр 

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